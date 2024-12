Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Rettungseinsatz -Nachtragsmeldung-

Baden-Baden (ots)

Die Umstände zur Brandentstehung des am Sonntagabend in einer Klinik in der Gunzenbachstraße ausgebrochenen Feuers sind weiterhin Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zur Erforschung der Brandursache werden Spezialisten der Kriminachtechnik hinzugezogen. Der Brandort ist hierzu beschlagnahmt. Bei dem ums Leben gekommenen Patienten handelte es sich um einen 60 Jahre alten Mann. Zur genauen Bestimmung der Todesursache ist eine Obduktion vorgesehen. Der Verstorbene ist am Donnerstag (5. Dezember 2024) zwischen 12:45 Uhr und 15 Uhr mehrfach in der Ooser Bahnhofstraße aufgefallen. Unter anderem soll er dort ein Auto zerkratzt und Passanten bespuckt haben. Sein damaliger Zustand war Anlass, ihn zur weiteren Untersuchung in der Fachklinik in der Gunzenbachstraße vorzustellen. Neben dem Verstorbenen wurden nach aktuellen Erkenntnissen keine weiteren Personen verletzt. Während den Löscharbeiten wurden alle Bewohner der Klinik vorrübergehend in bereitgestellten Bussen untergebracht. Bis auf die betroffene Station konnten zwischenzeitlich alle Patienten wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf mindestens 500.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt dauern an.

/wo

Pressemitteilung vom 8.12.2024, 20:58 Uhr

Baden-Baden - Rettungseinsatz

Baden-Baden Am Sonntagabend, gegen 18:40 Uhr, wurden Rettungskräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei über einen Brandalarm in der Gunzenbachstraße informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war schnell klar, dass es sich bei dem Feuer um einen Zimmerbrand im zweiten Obergeschoss der dortigen Klinik handelte. Die Helfer der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Für den Bewohner des Zimmers kam trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen jede Hilfe zu spät. Der Mann verstarb noch an der Einsatzstelle. Weiteren Bewohnern und Mitarbeitern wurden während des Rettungseinsatzes aufgrund der niedrigen Außentemperaturen zwei Busse durch die Stadt Baden-Baden als Aufenthaltsräume zur Verfügung gestellt. Die Klärung der Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell