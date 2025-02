Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand einer Lagerhalle ++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++ verletztes Kind bei Verkehrsunfall

Cuxhaven (ots)

Brand einer Lagerhalle - hoher Sachschaden

Cuxhaven. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am Donnerstagabend, 06.02.2025, gegen 19:30 Uhr zu einem Brand einer Lagerhalle in Cuxhaven-Altenwalde, Op den Dwarsblock. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Durch das Feuer wurden das gesamte Gebäude sowie große Teile der eingelagerten Wohnmobile und Wohnwagen zerstört. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen wohl im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mit Ergebnissen kann aber erfahrungsgemäß erst in einigen Tagen gerechnet werden.

++++++

Wohnungseinbruchdiebstahl

Hagen i.Br. Am Donnerstagabend, 06.02.2025, kam es zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hagen-Börsten. Unbekannte Täter hatten sich über eine Nebeneingangstür Zutritt zum Wohnhaus verschafft und im Haus die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurde nach bisherigen Feststellungen vor allem Schmuck. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die zur Tatzeit Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, melden sich bitte bei der Polizei Schiffdorf unter 04706-9480.

++++++

Vorfahrt missachtet - Kind bei Unfall verletzt

Steinau. Am Donnerstagnachmittag, 06.02.2025, wurde ein 4-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in Steinau-Süderende leicht verletzt. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Bad Bederkesa hatte die Vorfahrt einer 29-jährigen PKW-Fahrerin aus Steinau missachtet. Bei dem Zusammenstoß wurde das Kind im Auto der Frau leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell