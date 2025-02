Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Präventionskampagne "Crashkurs Hessen" startet im Landkreis Groß-Gerau/Sensibilisierung für junge Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Groß-Gerau (ots)

"Crash-Kurs" ist ein hessisches Präventionsprogramm, welches bereits seit einigen Jahren durch die Polizeidirektion Bergstraße, die Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg und die Polizeidirektion Odenwald durchgeführt wird und das Ziel verfolgt, angehende oder junge Autofahrer und Autofahrerinnen zu sensibilisieren und ihre Verantwortung für sich und für andere in den Fokus zu stellen.

Am 30. Januar fand nun auch die Auftaktveranstaltung für den Kreis Groß-Gerau in den beruflichen Schulen Groß-Gerau statt. Dort nahmen über 150 Schüler teil. Am 4. Februar kamen sogar über 200 Schüler zur Crashkurs-Veranstaltung in der Prälat-Diehl-Schule in Groß-Gerau. Moderiert wurden die Veranstaltungen von Ralf Drexelius, dem Leiter der Verkehrsprävention im Polizeipräsidium Südhessen und Erik Meier von der Polizeistation Ober-Ramstadt.

Die Jugendlichen versammelten sich morgens in der abgedunkelten Aula vor einer großen Leinwand. Das Ausmaß der Anteilnahme und Ernsthaftigkeit war während der 90-minütigen Präsentation anhand absoluter Stille und Aufmerksamkeit der zahlreichen Oberstufenschüler und Oberstufenschülerinnen spürbar. Besonders eindrücklich waren die Kurzvorträge von Personen, die im Rahmen der "Rettungskette" an schweren Verkehrsunfällen beteiligt sind. Echte Menschen aus den Bereichen Zentrale Leitstelle, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, Rettungsnotarzt, Intensivstation, Bestattungswesen und der Notfallseelsorge nahmen sich in ihrer Arbeitskleidung Zeit für die Jugendlichen und berichteten auf der Bühne aus ihrem Alltag und machten darauf aufmerksam, dass im Schnitt 113 Menschen nach einem tödlichen Unfall von dem tragischen Geschehen betroffen sind.

Eindrucksvolle Bilder und Videos auf der Leinwand, untermalt von Musiktiteln wie "Nur zu Besuch" von den Toten Hosen rundeten die Präsentation ab. In den anschließenden Workshops konnten die Jugendlichen das Erlebte angeleitet reflektieren. Die Mitglieder der Rettungskette, Streifenbeamte des Polizeipräsidiums Südhessen und viele weitere Mitwirkende, boten im Rahmen der Workshops tiefere Einblicke in ihren Berufsalltag und ihr Expertenwissen. Sie standen den Schülern und Schülerinnen für Fragen zu Verfügung. Nach emotionalen Abschlusstreffen in der Schulaula gingen zwei gelungene Präventionsveranstaltungen zu Ende. Crashkurs wird im Jahr 2025 an weiteren Schulen in Südhessen und auch im Kreis Groß-Gerau fortgesetzt.

