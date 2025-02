Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Reisebus ohne Geschwindigkeitsbegrenzung/5000 Euro Sicherheitsleistung - Fahrgäste fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiter

Weiterstadt (ots)

Einer Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen fiel am Mittwoch (05.02,) auf der A5 ein kleiner Reisebus auf, der offensichtlich deutlich schneller als die zulässigen 100 km/h fuhr. Die acht Fahrgäste stiegen am Vortag in den Bus ein, der von zwei Fahrern abwechselnd gefahren wurde und wollten zu unterschiedlichen Städten nach Süddeutschland. Für diese Art von gewerblichem Personenverkehr hatte das Busunternehmen aber keinerlei Genehmigung.

Zudem hatten die beiden Busfahrer ihre persönlich zugeteilten Fahrerkarten nicht vorschriftsmäßig im digitalen Fahrtenschreiber eingelegt. Sie befanden sich seit 28 Stunden im Bus und wechselten sich mit dem Fahrbetrieb ab. In dieser Zeit hatten sie 1950 Kilometer von der Ukraine bis nach Südhessen zurückgelegt. Zudem hätte der Bus auf eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h begrenzt sein müssen. Der Begrenzer war aber offensichtlich deaktiviert, weil das Fahrzeug Geschwindigkeitsspitzen bis 135 Stundenkilometer aufwies.

Die Weiterfahrt wurde von der Polizei untersagt. Die Fahrgäste wurden zum nächsten Bahnhof verbracht, wo sie ihre Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortsetzten. In einer Fachwerkstatt musste die gesetzliche Einstellung des Geschwindigkeitsbegrenzers und eine Kalibrierung des Fahrtenschreibers veranlasst werden.

Fahrzeugführer und Busunternehmen hatten zur Sicherung des möglichen Bußgeldverfahrens durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität eine Sicherheitsleistung in Höhe von 5000 Euro zu entrichten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell