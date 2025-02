Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ermittlungserfolg nach mehreren Raubüberfällen

41-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach mehreren Raubdelikten konnte das Kommissariat 10 im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens am Dienstag (04.02.) einen 41-jährigen Tatverdächtigen festnehmen und damit einen Ermittlungserfolg verzeichnen.

Der Mann steht im Verdacht, im Dezember 2023 sowie im Jahr 2024 von Mai bis Oktober insgesamt acht Raubüberfälle begangen zu haben. In allen Fällen soll der Beschuldigte ein Küchenmesser zur Drohung verwendet und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Bei den Tatörtlichkeiten handelt es sich um mehrere Apotheken, einen Kiosk, einen Friseurladen sowie ein Schuhgeschäft in, sowie rund um Darmstadt. Zudem soll der Tatverdächtige eine ältere Dame in der Gutenbergstraße in Darmstadt mit einem Messer bedroht und ihre Tasche entwendet haben. Die Kriminalpolizei nahm daraufhin in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Ermittlungen auf und ermittelte zügig den Beschuldigten als Tatverdächtigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt einen Untersuchungsbefehl gegen den 41-jährigen, der zeitnah festgenommen werden konnte. Im Termin zur Verkündung des Haftbefehls am Dienstag (04.02.) wurde der Vollzug der Untersuchungshaft anordnet. Im Anschluss wurde der 41-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Unsere Bezugsmeldungen:

