POL-DA: Gustavsburg: Brennendes Auto/Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots) - Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am vergangenen Freitag (31.01.) in Zell einen 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades, welches zuvor durch seine Lautstärke aufgefallen war. Die auf Motorrad-Tuning spezialisierten Beamten stellten neben Mängeln an der Beleuchtungsanlage auch unzulässige Manipulationen an der Abgasanlage und Motorsteuerung fest. So war neben ...

mehr