POL-DA: Bad König: Tuning mit Folgen

Bad König (ots)

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am vergangenen Freitag (31.01.) in Zell einen 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades, welches zuvor durch seine Lautstärke aufgefallen war. Die auf Motorrad-Tuning spezialisierten Beamten stellten neben Mängeln an der Beleuchtungsanlage auch unzulässige Manipulationen an der Abgasanlage und Motorsteuerung fest.

So war neben dem stillgelegten Sekundärluftsystem auch das Auslassschiebersystem am Zylinderkopf komplett entfernt worden. Dies führte dazu, dass die Maschine sichergestellt und durch einen Sachverständigen untersucht wurde. Der Hauptkatalysator im Abgaskrümmer war zerstört und entfernt worden. Das mit einer Nennleistung von 15 PS (11 kw) eingetragene Supermoto hatte eine tatsächliche Leistung von rund 20 PS (14,5 kw). Das sich daraus ergebende sogenannte Leistungsgewicht der Maschine war nunmehr derart erhöht, dass die Fahrerlaubnisklasse des jungen Bikers nicht mehr ausreichend war. Neben dem Verfahren wegen der somit erloschenen Betriebserlaubnis muss sich der 17-Jährige nun zudem in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

