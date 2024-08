Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in Mülldeponie in Dötlingen +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

In der Mülldeponie an der Kirchhatter Straße in Dötlingen wurde am Donnerstag, 8. August 2024, gegen 10:57 Uhr, ein Papierbrand gemeldet.

Knapp 80 Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehren Dötlingen, Neerstedt, Brettorf, Kirchhatten, Ganderkesee und Huntlosen rückten an, um das brennende Altpapier in der offenen Lagerhalle zu löschen.

Mitarbeitende versuchten zunächst das Feuer selbst zu löschen, die Brandentwicklung war jedoch schon zu weit fortgeschritten, sodass erst durch den eingeleiteten Löschangriff der Feuerwehren das Feuer gelöscht werden konnte.

Ein 37-jähriger Mitarbeiter aus Dötlingen wurde bei den eigenen Löschversuchen durch das entstehende Rauchgas verletzt.

Derzeit ist es noch unklar, wie es zum Brand kam. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Der entstandene Sachschaden wird auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell