POL-HP: Fahrzeug bei Unfallflucht beschädigt - Die Polizei sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots) - Am Montag (03.02.) brachen bislang unbekannte Täter zwischen 8 und 15.30 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Eichwald ein. Die unbekannten Täter verschafften sich nach aktuellen Ermittlungen durch die jeweiligen Eingangstüren Zutritt in das Mehrfamilienhaus sowie in eine Wohnung. Danach durchsuchten sie die ...

