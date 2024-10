Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Einbruch in Gaststätte

Am Mittwochmorgen waren Einbrecher in Ebersbach unterwegs.

Unbekannte brachen zwischen 3 Uhr und 10.45 Uhr in eine Gartenhütte in der Stuttgarter Straße ein. Dort stahlen sie Werkzeuge. Das benutzten sie offensichtlich für einen anschließenden Einbruch in eine gegenüberliegende Gaststätte. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangte so ins Innere. Dann versuchten sie vergeblich einen Spielautomaten aufzubrechen. Anschließend flüchteten sie mit einem Zigarettenautomaten. Den transportierten sie wohl mit einer Schubkarre zurück zum gegenüberliegenden Gartengrundstück. Dort brachen sie den Automaten gewaltsam auf. Den Inhalt nahmen sie mit und flüchteten unerkannt. Die Polizei Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07163/10030 entgegen.

