POL-UL: (BC) Eberhardzell - E-Bikes gestohlen

In den vergangenen Tagen stahlen Unbekannte zwei hochwertige E-Bikes in Eberhardzell.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 14 Uhr und Mittwoch 18.30 Uhr waren Diebe in der Schulstraße unterwegs. Dort stahlen sie aus einem Carport zwei hochwertige E-Bikes. Diese waren mit einem Schloss gesichert. Auch eine Wildkamera, die sie wohl beim Durchsuchen des Carports fanden, machten sie zu ihrer Beute. Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei den beiden E-Bikes der Marke Cone handelt es sich um die Modelle eFull Trail iN 3.0 sowie eCross iN 4.0

