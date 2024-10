Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Abgeschleppt

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Eine Harley-Davidson musste gestern in der Poststraße abgeschleppt werden. Diese war aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit. Eine 33-jährige Fahrerin eines Renault befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Landstraße und beabsichtigte im dortigen Kreuzungsbereich nach links abzubiegen. Hierbei übersah die Frau offenbar den entgegenkommenden 60-jährigen Fahrer der Harley-Davidson, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen verletzten sich nicht. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell