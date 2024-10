Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Am Dienstag erlitt eine 33-Jährige bei einem Unfall bei Blaustein schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Die Toyota-Fahrerin war gegen 15.10 Uhr auf der L1236 von Wippingen in Richtung Herrlingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Straße ab. Die 33-Jährige überschlug sich mit ihrem Auto im Graben. Etwa 50 Meter weiter kam sie auf den Rädern und auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Feuerwehr befreite die Fahrerin aus dem Auto. Rettungskräfte brachte sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Blaustein hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden an dem total beschädigten Auto auf rund 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Toyota Yaris.

