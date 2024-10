Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen - Nach Unfall geflüchtet

Am Mittwoch kollidierte ein Unbekannte in Wangen mit einem Smart.

Ulm (ots)

Um 22 Uhr war ein 68-Jähriger in der Hauptstraße unterwegs. Von einem Grundstück fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto rückwärts in die Hauptstraße ein. Dabei stieß er gegen die rechte Fahrzeugseite des 68-jährigen Smart-Fahrers. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Ortsmitte von Wangen. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Unfallflucht aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich beim Fahrzeug des Verursachers um einen grauen VW Golf mit slowakischer Zulassung handeln.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

