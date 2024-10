Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Gefährliches Überholmanöver

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Gefährdung am Mittwoch bei Deggingen.

Ulm (ots)

Eine Zeugin fuhr um 15.40 Uhr auf der L1218 von Schlat in Richtung Reichenbach im Täle. Dort wurde sie trotz Gegenverkehrs von einem grauen VW Golf überholt. Vor ihr scherte der VW-Fahrer mit knappen Abstand ein, so dass die Zeugin zu einer Bremsung gezwungen wurde. Nur durch ihr umsichtiges Verhalten kam es offenbar nicht zum Zusammenstoß. Wie die Zeugin berichtete, musste auch der entgegenkommende Fahrer eines größeren hellen Fahrzeugs stark bremsen. Anschließend fuhr der Überholer sowie der Fahrer des hellen Fahrzeugs weiter. In diesem Zusammenhang sucht jetzt das Polizeirevier Geislingen (Tel. 07331/93270) weitere Zeugen. Die Polizei sucht auch insbesondere den Fahrer der gefährdet wurde. Über das abgelesene Kennzeichen an dem VW Golf wurden durch das Polizeirevier Geislingen Ermittlungen beim Fahrzeughalter durchgeführt. Die Ermittlungen dauern noch an.

