POL-MG: Geänderte Sprechzeiten in den Bezirksdienststellen am 22. und 29. August

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstagmittag, 8. August, sind der Polizei gegen 11.45 Uhr verdächtige Feststellungen in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Heyden gemeldet worden. Einsatzkräfte stellten gegen 11.55 Uhr zwei tote Personen in dem Haus fest. Aufgrund der Auffindesituation ermittelt die Kriminalpolizei ...

mehr