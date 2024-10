Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bei Arbeitsunfall verletzt

Am Mittwoch erlitt ein 24-Jähriger bei Wartungsarbeiten an einem Aufzug in Ulm mittelschwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Der 24-Jährige führte um 12.15 Uhr bei einer Behörde in der Olgastraße Wartungsarbeiten an einem Personenaufzug durch. Dabei befand er sich im Schacht unterhalb des außer Betrieb befindlichen Aufzugs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Aufzug nach unter. Dabei wurde der Arbeiter zwischen Aufzugskabine und Aufzugschacht eingeklemmt. Mehrere Angestellte der Behörde versuchten den Mann zu befreien. Erst der Feuerwehr gelang es, den eingeklemmten Mann mit eiem Spreizgerät zu befreien. Rettungskräfte brachten ihn mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Die Abteilung für Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll wohl ein technischer Defekt zu dem Unfall geführt haben. Ein Gutachter wurde beauftragt.

++++2124841

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell