BPOLD-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Bundespolizei nimmt Cognacdieb nach kurzer Fahndung fest

Hannover (ots)

Ein 44-jähriger Mann stiehlt am 29.05.2024 gegen 10:45 Uhr eine hochwertige Flasche Cognac im Wert von 82 Euro von einem Verköstigungstand auf dem Flughafen Hannover im Terminal A. Ein Polizeibeamter, der gerade privat verreisen wollte, beobachtete aus einem Café die Tat. Die Bundespolizei wurde sofort alarmiert und auf Grund der detaillierten Personenbeschreibung konnte der Täter mit Hilfe der Überwachungskameras sofort identifiziert werden. Nach einer kurzen Suche wurde der Tatverdächtige durch eine Streife der Bundespolizei im Bereich der Airportplaza erkannt und festgenommen. Die Cognacflasche hatte er noch in einer Tüte bei sich. Der Dieb wurde zur weiteren Bearbeitung an die Landespolizei am Flughafen übergeben.

