Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots)

Am Montag (03.02.) brachen bislang unbekannte Täter zwischen 8 und 15.30 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Eichwald ein. Die unbekannten Täter verschafften sich nach aktuellen Ermittlungen durch die jeweiligen Eingangstüren Zutritt in das Mehrfamilienhaus sowie in eine Wohnung. Danach durchsuchten sie die Wohnung und flüchteten im Anschluss mit der Beute. Die Ermittlungen zu den genauen Tathandlungen und weitere Informationen zur Beute sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell