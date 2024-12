Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Verkehr - Spenger fährt unter Alkoholeinfluss

Spenge (ots)

(jd) Am Samstag (14.12.) fuhr eine Spengerin gegen 12.53 Uhr mit ihrem Pkw auf der Bünder Straße in Richtung Bünde. Dort bemerkte sie einen Subaru, der auffällig in Schlangenlinien fuhr und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Zeugin verständigte die Polizei. Die Beamten trafen das beschriebene Fahrzeug auf einen Parkplatz an. Der Fahrer, ein 54-jähriger Spenger, zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum, was ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Bünder Wache gebracht. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes, der nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen wurde.

