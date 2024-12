Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Zweifamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Freitag (13.12.), gegen 20.00 Uhr eine offenstehende und beschädigte Tür an einem Zweifamilienhaus an der Holtkampstraße. Die Frau verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter die Tür mittels eines Werkzeugs gewaltsam öffneten und im weiteren Verlauf in beide Wohnungen eindrangen. Die Täter nutzten offenbar die Abwesenheit der beiden Wohnungseigentümer, um nach Diebesgut zu suchen. Ob und inwieweit sie tatsächlich Diebesgut an sich nahmen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet daher mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

