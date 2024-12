Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Softgetränken und eines Wurstschneiders aus Imbissständen

Bünde, Hiddenhausen und Kirchlengern (ots)

POL-HF (mmb): Gleich aus drei Imbissständen entwendeten bisher unbekannte Täter Softdrinks und einen Wurstschneider. Jeweils am Freitagmorgen (13.12.2024) stellten die jeweiligen Betreiber fest, dass ihre Imbissbuden in der vorausgegangenen Nacht gewaltsam geöffnet und alkoholfreie Getränke entwendet worden waren. Betroffen waren eine freistehende Holzhütte vor einem Lebensmittelmarkt an der Herforder Straße in Bünde, ein Imbisswagen an einem Lebensmittelmarkt in der Herforder Straße in Hiddenhausen sowie ein Imbisswagen vor einem Lebensmittelmarkt an der Straße In der Mark in Kirchlengern. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell