Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zusammenstoß von Pkw und Rettungswagen

Bünde (ots)

(hd) Am Mittwochabend (11.12.2024) befuhr eine 56-jährige mit ihrem Pkw um 19:50 Uhr die Engerstraße in Bünde in Richtung Enger. In Höhe der Einmündung Am Strangbach nahm die Fahrzeugführerin einen von hinten herannahenden Rettungswagen wahr. Dieser befand sich auf einer Einsatzfahrt und nutzte daher Sondersignale in Form von Blaulicht und Martinshorn. Die 56-Jährige beabsichtigte, dem Rettungsfahrzeug freie Bahn zu schaffen, indem sie nach links in die Straße Am Strangbach abbog. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Rettungswagen allerdings bereits begonnen, den Pkw auf der Engerstraße zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Beifahrerin des Rettungswagens wurde hierdurch leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell