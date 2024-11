Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Alleinunfall durch PKW auf L 701

Breckerfeld (ots)

Datum: 01.11.2024/ Uhrzeit: 18:54 Uhr/ Dauer: 2 Stunden 10 Minuten/ Einsatzstelle: L701/ Steherberg/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschzug Breckerfeld/ Polizei/ RTW/ NEF/ Bericht (lb): Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Breckerfeld, um18:54 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der L 701 in Höhe Steherberg alarmiert. Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war auf einer Weide zum Stehen gekommen. Die Einsatzkräfte der Löschgruppe Delle sperrten zunächst die Straße ab und kümmerten sich um den Fahrer des Unfallwagens bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Löschzug Breckerfeld half bei der Straßensperrung, stellte den Brandschutz sicher und leuchtete die Unfallstelle aus. Die Löschgruppe Delle klemmte die Batterie des verunfallten Fahrzeuges ab. Die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr halfen, den Patienten von der Unfallstelle zum Rettungswagen zu transportieren. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Maßnahmen war die L 701 zwischen Delle und Oberbauer komplett gesperrt. Die Einsatzstell konnte schließlich an die Polizei übergeben werden. Der Einsatz endete für die Feuerwehrkräfte, mit der Ankunft in den Gerätehäusern, um 21:04 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

