Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall auf L 528

Breckerfeld (ots)

Datum: 06.10.2024/ Uhrzeit: 18:34 Uhr/ Dauer: ca. 2 Stunde 16 Minuten/ Einsatzstelle: L528/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ Rettungsdienst/ NEF/ RTH/ PSU/ PSNV/ Bericht (lb): Am Sonntagabend, um 18:34 Uhr, wurden die Löschgruppen Delle und Zurstraße der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld, zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 528 alarmiert. In Höhe Auf dem Brockland war ein PKW von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Baum kollidiert und auf die Fahrbahn zurück geschleudert worden. Ersthelfer versuchten den schwer verletzten Fahrer zu befreien. Leider kam für ihn jede Hilfe zu spät und er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Einheiten der Feuerwehr halfen bei der Bergung des Patienten. Außerdem wurden die Ersthelfer betreut. Der Brandschutz an der Einsatzstelle wurde durch die ehrenamtlichen Kräfte sichergestellt und die Unfallstelle für die Polizei ausgeleuchtet. Ein paar Betroffene wurden von der Unfallstelle in das Gerätehaus Zurstraße gebracht und dort durch Seelsorger betreut. Nach Ankunft des Unfallaufnahmeteams der Polizei konnte die Einsatzstelle an diese übergeben werden. Für die Dauer des Einsatzes war die L 528 zwischen dem Kreisverkehr Königsheide und Zurstraße voll gesperrt. Für die Kräfte der Feuerwehr endete der Einsatz mit der Ankunft in den Gerätehäusern gegen 20:50 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

