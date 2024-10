Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall auf der L699

Datum: 06.10.2024/ Uhrzeit: 13:25 Uhr/ Dauer: ca. 1,5 Stunden/ Einsatzstelle: L699/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Verkehrsunfall wurde der Feuerwehr Breckerfeld am Sonntagnachmittag gemeldet. Auf der L699 kam es zu einem Alleinunfall einer Motorradfahrerin, die in dem Kurvenbereich der Landstraße an der Ennepetalsperre stürzte. Aus dem Motorrad liefen Betriebsmittel aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten die Fahrbahn komplett ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der vierundzwanzigjährigen Patientin, die anschließend leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zeitgleich wurde der Brandschutz sichergestellt. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach etwa eineinhalb Stunden beendet. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

