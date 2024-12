Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren ohne Fahrerlaubnis - PKW-Lenker waren erst 14 Jahre alt

Vlotho (ots)

(um) Am gestrigen Donnerstag (12.12.), gegen 14:20 Uhr, fiel Beamtinnen und Beamten an der Herforder Straße ein PKW Opel Zafira auf. Der Wagen mit schwedischer Zulassung befuhr am helllichten Tage die Straße Richtung BAB A2 Auffahrt. Auffällig langsam und etwas komisch kam der Streifenwagenbesatzung die Fahrweise vor, was sie zu einer Fahrzeugkontrolle veranlasste. Dabei überraschten die beiden Personen in dem Auto die einschreitenden Beamtinnen und Beamten bei der Kontrolle durch ihr Aussehen. Beide Jungs sahen älter aus, als ihr wirkliches Alter von 14 Jahren, wie sich später herausstellte. Die beiden aus Hannover stammenden Jugendlichen mussten dann zur Klärung der Identität auf die Polizeiwache Herford verbracht werden, um die weiteren Ermittlungen zu den Personen zu klären. Ebenso dauern die Ermittlungen zu dem Fahrzeug noch an, welches sie angeblich gegen einen Lohn von Hannover nach Bielefeld überführen sollten. Inwiefern es sich dabei um ein Schutzbehauptung handelt wird derzeit ermittelt.

