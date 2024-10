BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt am Wochenende drei Haftbefehle

Bochum (ots) - Gestern Abend (12. Oktober) griff ein Mann eine wartende Reisende im U-Bahnbereich des Bochumer Hauptbahnhofs an. Bundespolizisten stellten den Flüchtigen wenig später. Gegen 19:45 Uhr erschien eine 29-Jährige in Begleitung von zwei Bahnmitarbeitern in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Bochum. Die Frau gab an, dass sie von einer unbekannten ...

mehr