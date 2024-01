Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240110 - 0036 Frankfurt - Dornbusch: Verkehrsunfall mit U-Bahn

Frankfurt (ots)

(yi) Am Montag (08.01.2024) kam es auf der Eckenheimer Landstraße, auf Höhe der U-Bahnhaltesstelle "Hauptfriedhof", zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einer U-Bahn kollidierte. Eine Person wurde leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 82-Jährige gegen 16:10 Uhr mit ihrem Auto die Eckenheimer Landstraße stadtauswärts in Richtung Marbachweg. Auf Höhe der U-Bahnhaltestelle "Hauptfriedhof" entschied sie sich zu wenden, während die Ampel zu diesem Zeitpunkt rot anzeigte.

Ebenfalls in selbige Richtung fahrend, näherte sich die U5 nach Preungesheim. Da sich die Fahrerin im verbotswidrigen Wendevorgang befand, kollidierte sie mit der U-Bahn. Rettungskräfte verbrachten die ältere Dame in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung entließ man die 82-Jährige. Der Fahrer und die Fahrgäste der U-Bahn blieben unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell