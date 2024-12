POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte gehen Glasscheibe an

Bünde (ots) - (jd) In der vergangenen Nacht (12.12.) bemerkte ein 24-jähriger Mann aus Bünde um kurz nach Mitternacht den Diebstahl seines Fahrrades. Das braune Rad der Marke Gudereit hatte er am Abend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in einem Fahrradständer abgestellt und mittels eines Seilschlosses gesichert. Gegen 19.00 Uhr war das Fahrrad noch an Ort und Stelle - als der Mann dann jedoch in der Nacht zum ...

mehr