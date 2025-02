POL-GG: Kelsterbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Ein in der Nürnberger Straße geparkter silberfarbener Lexus NX300 im Wert von etwa 45.000 Euro wurde in der Nacht zum Montag (03.02.), in der Zeit zwischen 1.00 und 3.00 Uhr von Kriminellen gestohlen. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen WI-GA 364 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder ...

