Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach/Bischofsheim: Gaststättenkontrollen-Sechs illegale Glücksspielautomaten sichergestellt- Lokal geschlossen und versiegelt

Kelsterbach/Bischofsheim (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Kelsterbach haben am Montag (03.02.), in der Zeit zwischen 17.00 und 1.00 Uhr, gemeinsam mit den Stadtpolizeien Raunheim und Kelsterbach, dem Verwaltungsbehördenbezirk, Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie dem Hauptzollamt Darmstadt insgesamt neun Gaststätten, Spielotheken und Verkaufsstellen von Tabakwaren kontrolliert. Die Kontrolleure leiteten hierbei 13 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, die nun empfindliche Bußgelder in Höhe von insgesamt über 10.000 Euro für die Verantwortlichen nach sich ziehen dürften. Zudem wurden im Rahmen der Kontrollen 65 Personen genauer unter die Lupe genommen.

Von den überprüften Lokalitäten wies lediglich ein Betrieb keinerlei Mängel auf. Die Beanstandungen reichten unter anderem von Verstößen gegen die Spielverordnung, das Hessische Gaststättengesetz, die Gewerbeverordnung, die Verpackungsverordnung (Pfand), das Nichtrauchergesetz bis hin zu mehreren Hygienemängeln und der Veranstaltung unerlaubten Glücksspiels.

In einem Betrieb in Bischofsheim stellten die Ordnungshüter sechs unerlaubte Geldspielautomaten sicher. Weiterhin wird nun geprüft, ob von den Verantwortlichen gegen Baurecht verstoßen wurde. Die Lokalität wurde vom Ordnungsamt geschlossen und versiegelt. Es wurde unter anderem Strafanzeige wegen Veranstaltung unerlaubten Glücksspiels erstattet. Weiterhin stellten Zoll und Ordnungsamt in einem Kiosk in Kelsterbach etwa 180 Dosen Nikotin-Pouches und zwanzig E-Shishas sicher. Es wurden in diesem Zusammenhang Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Verpackungsverordnung bzw. gegen das Steuergesetz eingeleitet.

