Viernheim (ots) - Am 04.02. gegen 09:30 Uhr ereignete sich in der Rathausstraße 17 in 68519 Viernheim eine Verkehrsunfallflucht. Das unmittelbar vor der Bäckerei "Grimminger" am Straßenrand abgeparkte Fahrzeug des Herstellers BMW, Modell 3er Kombi wurde hierbei an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am silbernen 3er ...

