Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformationen der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 08. Februar 2025

Cuxhaven (ots)

+

Autokorso auf der BAB 27 - Mit Zeugenaufruf

BAB 27. Am Freitag, den 07. Februar 2025, meldeten diverse Verkehrsteilnehmer der Polizei gegen 16.00 Uhr, dass mehrere Fahrzeuge die Bundesautobahn 27 zwischen Bremerhaven und Bremen in Form eines sogenannten Autokorsos in Fahrtrichtung Bremen befuhren. Zeitweise wurden dabei auch Flaggen aus den Fahrzeugen herausgehangen und der Verkehr ist durch langsames Fahren ausgebremst worden. Durch die Polizei konnten mehrere der beteiligten Fahrzeuge auf der BAB27, in Höhe Osterholz-Scharmbeck, festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. U.a. wurde ein Strafverfahren aufgrund von Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen und/oder auch Verkehrsteilnehmer, die in dem geschilderten Zusammenhang gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Geestland, Tel. 04743/928-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

++++++++++

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz nach riskantem Überholmanöver auf der Landesstraße 120

L120 - Gemarkung Drangstedt-Bad Bederkesa. Am Freitag, den 07. Februar 2025, befuhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Geestland gegen 11.00 Uhr die L120 in Geestland, zwischen den Ortsteilen Drangstedt und Bad Bederkesa. Hierbei kam dieser Funkstreifenwagenbesatzung ein im Überholvorgang befindlicher Pkw Mercedes entgegen. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß mit diesem vermieden werden. Er erfolgte eine Kontrolle des Fahrzeugführers und des Pkw bei der auch festgestellt wurde, dass für dieses Fahrzeug bereits seit längerer Zeit keine gültige Haftpflichtversicherung mehr besteht. Den 29-jährigen Bremerhavener, welcher Fahrzeugführer als auch Halter war, erwartet nun, neben dem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren, auch ein entsprechendes Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Ferner wurde sein Pkw noch vor Ort außer Betrieb gesetzt.

++++++++++

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz auf der BAB 27

BAB 27 - Gemarkung Geestland. Am Samstag, den 08. Februar 2025, gegen 02:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Geestland gegen 02.00 Uhr auf der Bundesautobahn 27, Fahrtrichtung Bremerhaven, den Pkw BMW eines 32-jährigen Cuxhaveners. Dabei wurde auch hier festgestellt, dass für das Fahrzeug seit längerer Zeit keine gültige Haftpflichtversicherung mehr besteht. Der Pkw wurde noch am Kontrollort außer Betrieb gesetzt und entsprechende Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen den genannten Fahrzeugführer, als auch den Halter, eingeleitet.

++++++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell