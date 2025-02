Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fußgängerin durch "selbständigen" Anhänger verletzt

Cuxhaven (ots)

Anhänger löst sich - Fußgängerin leicht verletzt

Bülkau (ost) Glück im Unglück hatte eine 49-jährige Fußgängerin am Donnerstag, gegen 10:20 Uhr, als sich aus bisher ungeklärter Ursache ein Anhänger von der Anhängerkupplung eines Toyota löste und auf der Straße Dorf in Bülkau kurz vor der Einmündung in die L 144 unkontrolliert von der Fahrbahn abkam. Ob der 80-jährige Fahrer des Toyota möglicherweise einen Fehler beim Ankuppeln des Anhängers gemacht hatte, mit dem er die Kreisstraße 21 aus Richtung Wingst kommend in Richtung Ihlienworth befuhr, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zum Unfallzeitpunkt musste der in Balje wohnhafte Senior seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Im Zuge dieses Fahrmanövers löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug, kam unkontrolliert von der Fahrbahn ab und geriet auf den neben der Kreisstraße befindlichen Fußweg. Hier erfasste der Anhänger die 49-jährige in Bülkau wohnhafte Fußgängerin. Gottlob erlitt die Frau nur leichte Verletzungen. Zur Überprüfung wurde die Bülkauerin in ein Krankenhaus verbracht.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell