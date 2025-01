Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Einsatz an einer Schule wegen unklarer Geruchswahrnehmung - Keine bedenklichen Schadstoffkonzentrationen festgestellt

Wuppertal (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz an einer Schule in der Straße "An der Blutfinke" alarmiert. Grund für die Alarmierung war eine unklare Geruchswahrnehmung in einem Gebäudebereich, in deren Folge mehrere Schüler über Reizungen der Atemwege klagten.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden unverzüglich umfangreiche Messungen mit verschiedenen Messgeräten durchgeführt, um mögliche Schadstoffe in der Luft zu identifizieren. Die Messungen ergaben jedoch keine bedenklichen Konzentrationen von Schadstoffen.

Insgesamt wurden 32 Schüler und Lehrkräfte vom Rettungsdienst untersucht. Glücklicherweise musste niemand in ein Krankenhaus transportiert werden, da sich alle Betroffenen in einem stabilen Zustand befanden und die anfangs geschilderten Symptome rückläufig waren.

Während des Einsatzes verhielten sich die übrigen Schülerinnen und Schüler vorbildlich und blieben geordnet in ihren Klassenräumen, wie es die Notfallprotokolle der Schule vorsehen.

Die Ursache für die Geruchswahrnehmung konnte bis zum Abschluss des Einsatzes nicht abschließend geklärt werden. Der Schulbetrieb konnte nach Rücksprache mit der Schulleitung und der Feuerwehr in vollem Umfang fortgesetzt werden.

Wir bedanken uns bei der Schulleitung sowie den Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern für die gute Zusammenarbeit und Disziplin während des Einsatzes.

Beteiligte Einsatzkräfte:

3 Führungsdienste 4 Löschfahrzeuge 2 Drehleitern 1 Gerätewagen Messtechnik 1 Notarzt 2 Rettungswagen

Unterstützt durch die Freiwillige Feuerwehr des Löschzug Ronsdorf

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell