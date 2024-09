Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Außenspiegel beim Vorbeifahren beschädigt

Trier (ots)

Am heutigen Freitag, 27. September 2024 wurde in der Zeit von 07.20 bis 09.45 Uhr der Außenspiegel eines geparkten Transporters in der Franz-Georg-Straße in beschädigt. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass ein Fahrzeug im Vorbeifahren den Spiegel touchiert hatte und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, bittet die Polizeiinspektion Trier darum, sich mit der Wache unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell