Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mit Einkaufswagen Pkws beschädigt - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Trier (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 26. September 2024, gegen 19.00 Uhr hatte ein 78jähriger Mann einen Einkaufswagen durch die Karl-Marx-Straße in Richtung Römerbrücke geschoben. Dabei war er mit mindestens zwei geparkten Autos kollidiert, die dadurch beschädigt wurden. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können oder selbst einen Schaden am Pkw festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Wache der Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.

