POL-PDTR: "Türen auf mit der Maus" - Tag der offenen Türen bei den Schweicher Einsatzkräften

Schweich

Am Donnerstag, den 3. Oktober 2024, laden die Schweicher Einsatzkräfte der sogenannten Blaulichtfamilie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, ganz besonders aber die Kinder, von 10:00 - 18:00 Uhr dazu ein, sich über die Arbeit der Organisationen zu informieren. Polizei, Deutsches Rotes Kreuz, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Ortsgruppe Schweich und Feuerwehr öffnen an diesem Tag ihre Tore und geben einen Einblick in ihre Liegenschaften, ihre tägliche Arbeit, ihre Technik- und Fahrzeugausstattung sowie in die Art und Weise, wie sie in Notsituationen zusammenarbeiten. Dazu sind Führungen, Vorführungen, Gemeinschaftsübungen der Blaulichtfamilie, Informationsstände aber auch Mitmachaktionen für Kinder geplant. Für das leibliche Wohl sorgen ein Imbisswagen und der Ortsverein des DRK mit dem Verkauf von Kaffee und Kuchen vor Ort.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des bundesweiten Aktionstags der "Sendung mit der Maus" (WDR) statt, der in diesem Jahr unter dem Motto "ZusammenTun" Unternehmen, Organisationen und Vereine bittet, der Öffentlichkeit ihre Arbeit und besonders ihre Zusammenarbeit näher darzustellen. Die unmittelbare räumliche Nähe der Schweicher Einsatzkräfte in der Stefan-Andres-Straße und Dietrich-Bonhoeffer-Straße sowie die Berührungspunkte bei der täglichen Aufgabenwahrnehmung prädestinierten sie geradewegs dazu, sich an diesem Aktionstag zu beteiligen. Das Team der Sendung mit der Maus unterstützt die einzelnen Aktionen medial. Eine persönliche Teilnahme der Maus findet nur bei wenigen Aktionen - leider aber nicht in Schweich - statt.

Die Polizei, das Deutsches Rote Kreuz, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft und die Feuerwehr in Schweich freuen sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher - von Groß und Klein, von Alt und Jung!

