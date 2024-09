POL-PDTR: 17-Jähriger Motorradfahrer verunfallt schwer

Konz (ots) - Verkehrsunfallflucht in Konz Am Dienstag, den 24.09.2024, ereignete sich in der Schillerstraße 39 in Konz, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem unbekannten Fahrzeug, vermutlich einem PKW, den Eingangsbereich eines dortigen Nagelstudios und flüchtete anschließend. An der Tür, sowie an ...

