Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken Auto gefahren

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Landesstraße 555, Donnerstag, 19.09.2024, 17.10 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Über 2,3 Promille gepustet.

Am Donnerstag gegen 17.10 Uhr meldete eine Zeugin über Notruf, dass sich vor ihr ein Auto befand, welches häufiger in den Gegenverkehr geraten sei. Die Zeugin befuhr die L555 von Parensen in Richtung Lütgenrode und sprach den Fahrzeugführer auf seine Fahrweise an, als sich dazu die Möglichkeit ergab. Der Mann verneinte vorherigen Alkoholkonsum. Anschließend fuhr er weiter in Richtung Nörten-Hardenberg und die Zeugin konnte dem Auto nicht mehr folgen.

Eine Streife der Polizei Northeim konnte das Auto in Nörten-Hardenberg auf der Lauenförder Straße feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Bei der Kontrolle wirkte der 53-jährige Mann aus einem Nörten-Hardenberger Ortsteil in seinen Reaktionen verzögert. Auch auf Nachfrage der Polizeibeamten verneinte er vorherigen Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille.

Der 53-Jährige gab an, dass dies für ihn ein normaler Wert sei und er zudem problemlos Auto fahren könne. Außerdem habe er nur zwei Bier vor Fahrtantritt getrunken.

Bei dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Da der 53-Jährige uneinsichtig war, wurde der Autoschlüssel sichergestellt, um ein weiteres Führen im öffentlichen Verkehrsraum zu vermeiden.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell