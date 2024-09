Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf dem "Park and Ride" Parkplatz des Bahnhofs Einbeck-Mitte

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Köppenweg, 19.09.2024, 09:30-17:30 Uhr Am Donnerstag, den 19.09.2024, kam es in der Zeit zwischen 09:30 und 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Park and Ride Parkplatz des Bahnhofs Einbeck-Mitte im Köppenweg. Ein ordnungsgemäß dort abgestellter Hyundai Kona wurde vermutlich beim Ein- / Ausparken im Bereich des vorderen rechten Kotflügels touchiert und hierdurch beschädigt. Der geschädigte Hyundai war im Bereich der Hecke im Süden des Pendlerparkplatzes abgestellt. Dieser Bereich ist für Reisende am Bahnhof Einbeck-Mitte vom Bahnsteig aus einsehbar. Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder andere, sachdienliche Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Einbeck in Verbindung zu setzten. Die Polizeidienststelle in Einbeck ist unter der Rufnummer 05561 31310 erreichbar.

