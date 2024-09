Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter Täter beschädigt Fahrzeugtür eines geparkten PKW

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld, Auetalstraße

Im Zeitraum des 19.09.2024, 08:00 Uhr- 19.09.2024, 14:00 Uhr kommt es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der bislang unbekannte Täter beschädigt hierbei die Fahrertür des GESCH mit einem scharfkantigen Gegenstand und entfernt sich anschließend von der Örtlichkeit. An dem PKW entsteht Sachschaden in Höhe von 300EUR.

Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch auf der Dienststelle des PK Bad Gandersheim zu melden (05382/95390) (Füh)

