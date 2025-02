Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Brandgeschehen im Mehrfamilienhaus PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Gegen 13:41 Uhr wurde über die Leitstelle der Feuerwehr ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich schon fast alle Bewohner in Sicherheit bringen können. Lediglich drei Personen mussten mit der Drehleiter aus einer höher gelegenen Wohnung gerettet werden. Das Feuer in einer der Wohnungen konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Über die Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Mannheim Neckarau aufgenommen. Dem Rettungsdienst wurden sechs Personen mit Beschwerden überstellt, drei davon wurden in örtliche Krankenhäuser zu einer eingehenden Überprüfung gebracht, die anderen drei Personen konnten nach einer ambulanten Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell