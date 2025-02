Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unter Alkohol sowie Drogeneinfluss Unfall verursacht und flüchtig gegangen. Weitere Unfallgeschädigte bzw. Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am 22.02.2025 gegen 17.00 Uhr verursachte ein 44jähriger Mann im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt, Waldhofstraße 80 einen Verkehrsunfall. Der Mann stieß mit seiner blauen Mercedes C-Klasse, beim Ausparken, gegen den hinter ihm geparkten geparkten Pkw und verursachte ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Als eine Passantin den Mann auf das Unfallgeschehen ansprach, flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Die Passantin verständigte die Polizei, welche eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeugführer einleitete. Der 44jährige Fahrzeugführer konnte im Rahmen der Fahndung, sitzend in seinem Pkw auf einem nahegelegenen Parkplatz der Universitätsmedizin Mannheim festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Polizeibeamten bemerkten schnell, dass der Mann unter der Einwirkung von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Zudem verfügte er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis.

Die blaue C-Klasse des jetzigen Beschuldigten wies massive, frische Unfallspuren auf, welche nicht mit dem vorherig beschriebenen Unfallgeschehen in Einklang zu bringen waren. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte bei seiner Flucht mindestens einen weiteren Unfall verursacht haben muss.

Das Polizeirevier Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder dem Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell