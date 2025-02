POL-MA: Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Rangieren gegen Stahlzaun gefahren

Mannheim (ots) - Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, kam es in Mannheim-Käfertal zu einem Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der 57-jährige Wohnungsinhaber konnte durch die Feuerwehr bewusstlos in der verrauchten Wohnung aufgefunden und in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er das Bewusstsein wiedererlangte. Eine akute Lebensgefahr besteht nicht. Die weiteren Hausbewohner mussten evakuiert werden, ...

