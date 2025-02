Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Käfertal

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, kam es in Mannheim-Käfertal zu einem Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der 57-jährige Wohnungsinhaber konnte durch die Feuerwehr bewusstlos in der verrauchten Wohnung aufgefunden und in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er das Bewusstsein wiedererlangte. Eine akute Lebensgefahr besteht nicht. Die weiteren Hausbewohner mussten evakuiert werden, konnten aber nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Auslöser des Brandes waren vermutlich mehrere Zigarettenstummel auf dem Küchentisch. Durch den Brand entstand ein Schaden von 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell