Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00.15 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht auf der Reichskanzler-Müller-Straße. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr mit seinem Mercedes-Benz SUV die besagte Straße in Fahrtrichtung Viehhofstraße und wechselte unvermittelt vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei übersah er die 38-jährige Fahrerin eines Smart, welche mit ihrem Pkw die Reichskanzler-Müller-Straße in gleicher Fahrtrichtung befuhr. In der Absicht einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte die 38-Jährige nach links und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Baum, welcher sich auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn befand. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht übernommen. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/3310 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Auch ein möglicherweise auffälliges Verhalten des SUV im Vor- bzw. Nachgang des Unfallgeschehens kann bei der Identifizierung der flüchtigen Unfallverursacherin bzw. des flüchtigen Unfallverursachers helfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell