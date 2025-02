Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Körperverletzung, Beleididung und Bedrohung in der Innenstadt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01.25 Uhr erstattete ein 36-jähriger Mann Anzeige bei der H4-Wache, nachdem er Opfer eines körperlichen und verbalen Angriffs geworden war. Zuvor schlug ein 20-jähriger Tatverdächtiger, im Bereich des Quadrates H2, dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht, was zu einer Platzwunde an der Oberlippe führte. Der 26-jährige Begleiter des Angreifers beleidigte den Geshädigten mit mehreren herabwürdigenden Äußerungen und bedrohte diesen zudem mit Tod.

Die beiden Tatverdächtigten, welche mit dem Geschädigten familiär verbunden sind, waren beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort. Ihre Identität konnte im Nachgang geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch den Bezirksdienst des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt übernommen. Unabhängige Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Aufhellung der besagten Straftaten machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621 12580 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

