Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl an Anhänger

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 23.11.2024 wurde ein Anhänger mit einer mobilen Sauna auf dem Parkplatz in der Nähe des Eisweihers in Pirmasens abgestellt. Als der Geschädigte am 28.11.2024 zu seinem Anhänger kam, war der gesamten Kabelbaum sowie die dazugehörigen Rücklichter entwendet worden. Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell